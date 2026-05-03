アストン・ヴィラでプレイする元イングランド代表FWジェイドン・サンチョの新天地候補として、イタリア方面の可能性も浮上した。イングランド代表として23試合3ゴールを記録するサンチョは、ボルシア・ドルトムントでブレイクすると、2021年夏にマンチェスター・ユナイテッドへ完全移籍。しかし、成績は下降していき、ドルトムントやチェルシーへのレンタル移籍を経て、今季はアストン・ヴィラにローン移籍している。そんなサンチ