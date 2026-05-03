16-17シーズンにマンチェスター・シティの指揮官に就任し、その後は多くのタイトルをチームにもたらしてきたペップ・グアルディオラ。特にプレミアリーグでの成績は優秀で、すでに6度のタイトルを獲得している。『BBC』によると、ペップが今季限りでシティを離れる可能性があるようだ。現契約は2027年6月末までだが、業界内では25-26シーズンをもってシティを去り、元チェルシーのエンツォ・マレスカ氏が後任になるという噂が強く