ACミランは今夏レヴァークーゼンでプレイするアレハンドロ・グリマルドへの関心を高めているようだ。伊『calciomercato.com』が報じている。現在30歳の同選手はバルセロナの下部組織出身で、2023年よりレヴァークーゼンでプレイしている。レヴァークーゼンが2023-24シーズンに達成した無敗でのブンデスリーガ優勝とDFBポカール優勝にも貢献した一人で、欧州屈指の攻撃的SBとして知られている。正確な左足のキックでゴールもアシス