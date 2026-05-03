プレミアリーグのマンチェスター・シティに所属するイングランド代表マーク・グエイ。昨年まで日本代表の鎌田大地が所属するクリスタル・パレスでプレイしており、冬の移籍市場でシティに加わった。CBとしてはそこまでサイズのある選手ではないが、ここまで素晴らしいパフォーマンスを披露してチームの勝利に貢献している。『Manchester Evening News』ではそんなグエイが登場。今季限りでクラブを去るポルトガル代表ベルナルド・