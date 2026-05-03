５人組ロックバンド「Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔ」が２日、大阪・ロートハートスクエアうめきた内の特設ステージでフリーライブ「ＮｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔＳＰＥＣＩＡＬＬＩＶＥｆｒｏｍＭＩＤＯＲＩＦＥＳ」を行った。大阪でフリーライブを開催するのは、２０２３年３月にアメリカ村・三角公園で２０００人を動員して以来、約３年２か月ぶり。今回のフリーライブはＪＲ大阪駅前に位置する新名所「グラングリーン大阪」