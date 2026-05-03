◇パ・リーグ日本ハム３―０オリックス（2026年5月3日エスコンF）日本ハム前監督の栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（65）は球団5000勝到達に「大きな節目の勝利を刻んだこと、うれしく思います。おめでとうございます。その一部に、監督として関われたことに感謝していますし、今でも一つひとつの白星をはっきり覚えています」と、コメントとした。2016年には日本一を達成。今季はそのときの主力だった有原航