タレントのＭＥＧＵＭＩが３日、横浜市内で映画「名無し」（５月２２日公開、城定秀夫監督）の舞台あいさつに出席した。俳優の佐藤二朗が漫画原作を手がけた、無差別大量殺人事件の真相を追う物語。容疑者の最大の理解者である正体不明の女性を演じたＭＥＧＵＭＩは「衝撃的な作品。こういう作品を見てどういうことなんだろうって考える時間って尊いと思う。理解できないことを理解しようとすることがすごい映画体験だと思いま