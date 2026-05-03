モデルやタレントとして活躍する佐藤栞里の、海外ディズニーを満喫する姿が話題になっている。３日までに自身のインスタグラムを更新した佐藤は、「愛しの方々とのディズニーあの日の幸せの余韻でいまも暮らしています笑」とコメント。「『王様のブランチゴールデンＳＰ』のご褒美でカリフォルニアディズニーランド・リゾートに行ってきました！！」と報告した以前の投稿では、ロケメンバーの女優の上白石萌音、兄弟漫才コ