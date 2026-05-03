株式会社Mizkan（ミツカン）は5月1日、納豆商品について、価格改定（6月1日〜）と一部休売（5月1日〜）を発表した。【画像】なっとういち 『押すだけプシュッ！と』超小粒3P同社は「直近、中東地域における情勢不安の長期化を背景に、石油化学製品の原料であるナフサ価格の高騰および供給不安が顕在化しております。このことにより、一部の資材や原料におきましては、既に仕入価格の上昇があり、納豆の製造コストを圧迫してい