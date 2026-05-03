ロシア南部ダゲスタン共和国の代表団と会談するプーチン大統領＝4月30日、モスクワ（大統領府提供・タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領の支持率が低下傾向にある。ロシア社会に浸透した通信アプリ「テレグラム」や「ワッツアップ」などの通信制限が主な要因とみられ、家族間のメッセージ交換に支障が出て国民の間で不評だ。ウクライナ侵攻を巡り、ウクライナ側の無人機攻撃が活発化していることも国民心理に影