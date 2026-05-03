歌手の工藤静香さんが5月2日、自身のインスタグラムを更新。自身のニューアルバムについて、綴っています。 【写真を見る】【 工藤静香 】ニューアルバム「リリースさせていただきます！」ＳＮＳ投稿に反響「ジャケ写凄くカッコいい♥」「最高に最強」工藤静香さんは「6月24日、ニューアルバム『Dynamic』をリリースさせていただきます！」と綴ると、ジャケット写真や、曲の音源などをアップ。続けて「限定受注予