◇男子ゴルフツアー中日クラウンズ最終日（2026年5月3日愛知県名古屋GC和合C＝6557ヤード、パー70）単独首位から出た細野勇策（23＝三共グループ）は6バーディー、3ボギーの67で回り、通算15アンダーに伸ばしたが、1打及ばず2位だった。序盤は「緊張もしていたので、落ち着いて数ホールをプレーすることを意識した」という。パー5の5番でバーディーを奪い、うまく滑り出した。しかし要所でのミスショットが響き、バ