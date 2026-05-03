◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズ最終日（３日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）１６位で最終日を迎えた石川遼（カシオ）は３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算５アンダーの２４位で大会を終えた。最終１８番はティーショットが左のフェアウェーバンカーにつかまった。ピン奧４メートルのパーパットが残り、ボギー締めとなった。米下部ツアー（コーンフェリーツアー）を主戦場にしている今