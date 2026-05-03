演歌歌手の藤あや子が5月2日に自身のアメブロを更新。歌手の美川憲一が番組に復帰したことへの喜びをつづった。【映像】藤あや子、「幸せを感じますね」2人分の“おうちごはん”披露に反響この日、藤は「大好きな美川憲一さんが『人生、歌がある』に見事に復帰されました!!」と報告し、美川との2ショットを公開。「リハーサルから何度も泣きそうになるくらい嬉しかったです」と感極まった様子でコメントした。続けて、美川の