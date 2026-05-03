ヘビーメタルバンドLOUDNESSが3日、東京・Zepp Diver Cityで、「LOUDNESS 45TH ANNIVERSARY TOUR2025−2026 Chapter3“LOUD CRAZY LOUD”」を開催。リハーサル終了後、ギタリストの高崎晃（65）が日刊スポーツの取材に応じ、4月に出演した米・ロックフェス「Monster Of Rock Cruise 2026」の様子と、初日を迎える国内ツアーChapter3への意気込みなどを語った。米国でのライブは10年ぶり。「なんかね、もうアメリカって2度と入れな