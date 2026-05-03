5月3日に行われたWIN5は227票的中で、254万2050円の払戻しとなった。京都競馬場で行われた伝統の長距離G1・天皇賞春は、ダービー馬・クロワデュノールが大激戦を制して、大阪杯に続くG1連勝を決めた。【天皇賞・春】ゴール前は大接戦！クロワデュノールがハナ差凌ぎG1・4勝目227票的中天皇賞・春 クロワデュノールと北村友一騎手1レース目東京10RブリリアントSタイトニット単勝3番人気2レース目京都10R朱雀Sルシード単勝1番