5月3日、京都競馬場で行われた伝統の長距離G1、天皇賞・春（芝3200m）は、1番人気に支持されたクロワデュノールがハナ差の大激戦を制して、G1・4勝目をマークした。ゴール前では大外から12番人気のヴェルテンベルクが強襲。長い写真判定となったが、僅かにクロワデュノールが凌いでいた。天皇賞・春、勝利ジョッキーコメント1着クロワデュノール北村友一騎手「ゴールした時は本当にわからなくて、勝っているのか負けているのか