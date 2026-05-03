全日本プロレス３日栃木大会の「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」Ａブロック公式戦で安齊勇馬（２６）が羆嵐（３５）に敗北し、リーグ戦敗退が決定した。安齊はこの日までに勝ち点５。優勝決定トーナメント進出のために敗北は許されない一戦に臨んだが、序盤、羆嵐と力比べをしたとたん右ひざをついて苦悶の表情を浮かべた。安齊はなんとかエルボーを返すも、右足へのストンプ攻撃に悲鳴を上げマットをのたうち回