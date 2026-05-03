巨人の井上温大投手（２４）は３日の阪神戦（甲子園）に先発し、６回８７球を投げ５安打３失点（自責２）と力投も、今季３勝目はお預けとなった。井上は初回を三者凡退、２回は先頭の佐藤輝に四球を与えるも後続を断ち切ると、３回まで無失点と上々の立ち上がりを見せた。しかし両軍無得点の４回一死一塁から４番・佐藤輝に右中間を破る適時三塁打を浴びて先制点を献上した。思わぬミスも起こった。０―１の６回に先頭の中