あなたは読めますか？突然ですが、「祝言」という漢字読めますか？時代劇や歴史小説などで耳にする言葉ですが、正しい読み方をご存知でしょうか？気になる正解は……「しゅうげん」でした！祝言は、お祝いの言葉を述べることや、結婚式そのものを指す言葉です。現代でいう「披露宴」や「挙式」にあたりますが、古風で格式高い響きを持つ表現として今も大切に使われています。具体的な使い方としては、「親族のみを招いて、ささやか