あなたは読めますか？突然ですが、「禍々しい」という漢字読めますか？ホラー映画のキャッチコピーや、ミステリー小説の描写などで見かける言葉ですが、いざ漢字で書かれると読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「まがまがしい」でした！禍々しいとは、見るからに災いをもたらしそうであることや、不吉である様子を意味します。何か恐ろしいことが起こりそうな、嫌な予感を感じさせる不気味な状