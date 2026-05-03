忙しい毎日を過ごす女性にこそ注目してほしい、癒やしの新作セットが登場しました。天然精油100％の高級入浴剤ブランド「Chapon（チャポン）」から、くらしの悩みコレクション新セット「気持ちのきりかえ」が発売。仕事のモヤモヤや人間関係の疲れを引きずってしまう夜に、香りの力で心をやさしく整えてくれる4本入りセットです。2026年5月より公式オンラインストアで販売中です。 気持ちを整えるための4つの香り 「気持ち