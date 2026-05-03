巨人・阿部監督が3日、脳振とう特例措置で出場選手登録を抹消され、この日のファーム・リーグ・広島戦で実戦復帰した泉口友汰内野手（26）について「明日（4日）一応、（1軍に）呼ぶ予定にはなってます」と合流させることを明かした。出場選手登録については「（この日の）試合が終わってどういう状況か確認してからなのでそれ以上は言えないです」とした。広島戦に3番・遊撃で出場。3打数2安打だった。