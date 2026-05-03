INAC神戸―長野前半、先制ゴールを決め喜ぶINAC神戸・吉田（左から2人目）＝ノエスタサッカー女子のSOMPO・WEリーグ第20節最終日は3日、ノエビアスタジアム神戸などで行われ、INAC神戸が長野を5―1で下して勝ち点50とし、4季ぶり2度目の優勝を決めた。2位の三菱重工浦和がマイナビ仙台に0―1で敗れ、残り2試合で勝ち点差が9となり、逆転の可能性がなくなった。4季ぶり2度目の優勝を決め、喜ぶINAC神戸の選手たち＝ノエスタ