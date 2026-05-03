4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜の辰巳雄大が3日、東京・EX THEATER ROPPONGIで行われた舞台『BACKBEAT』（3日〜17日上演）取材会に登壇した。【写真】辰巳雄大の宣言に大爆笑の戸塚祥太ら『BACKBEAT』キャスト陣本作は、結成当初は5人編成だったビートルズに、メジャーデビューを待たず袂を分かつことになるバンドメンバーが存在した…という史実が基。日本では2019年に初演、2023年に再演。スチュアート・サトクリフ役は、戸塚祥