お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが2日に自身のアメブロを更新。息子たちを10分1300円でカットしてくれる美容院へ連れて行ったことを報告した。【映像】山田花子、マウスピースで矯正している次男の様子を公開この日、まさみさんは「いつも行ってる美容院が何週間も満席」だったため、初めて「サンキューカットっていう10分1300円でカットしてくれる美容院に行ってみた！」と報告。「9じオープンで10分前に着