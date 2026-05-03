埼玉県加須市で3日、“世界最大”の「ジャンボこいのぼり」が披露され、多くの人でにぎわいました。赤坂啓人記者「こちらのこいのぼりですが、なんと大きさが100メートルもあります」加須市の街おこしとして始まった「ジャンボこいのぼり」は、全長100メートル、幅およそ10メートル、重さは330キロ。大型クレーンを使って空に引き上げられ、その大きさは世界一といわれています。来場者「すごい大きくてかっこいい」「大きくて、こ