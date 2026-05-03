お笑い芸人のキンタロー。さんは5月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。大分空港の仁王像のものまね姿を披露しました。【写真】キンタロー。、大分空港の“仁王像”「もはやメイクすらいらない境地」キンタロー。さんは「大分空港にいた仁王像?」とつづり、1枚の写真を投稿。特別なメイクをせず、表情だけで大分空港の到着ロビーにたたずむ仁王像のものまねを披露しています。この投稿にコメントでは「手前が仁王様ですよね……？」