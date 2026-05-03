◇プロ野球セ・リーグ 阪神3-0巨人(3日、甲子園球場)※降雨コールド巨人は先発・井上温大投手が6回3失点と粘りの投球を披露するものの、打線は相手先発・才木浩人投手の前に苦戦。無得点に終わると、7回に雨が強まり降雨コールで黒星を喫しました。今季3勝目を目指し先発のマウンドにあがった井上温大投手は、3回まで阪神打線をノーヒットにおさえる好投を披露します。しかし4回に佐藤輝明選手にタイムリー3塁打を浴び、1点の先制