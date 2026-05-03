「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）阪神の先発・才木浩人投手は７回４安打無失点、１１奪三振。今季３勝目と、球団タイ記録となる対巨人戦８連勝を記録した。プロ初の中４日での先発登板で、今季初めてコンビを組んだ梅野ともに躍動した。初回は２奪三振。二回はピンチを招いたが３つのアウトを全て三振で奪った。三回も２三振、四回も１三振を奪って、４回までに７三振を奪った。１点の援護を受けた五