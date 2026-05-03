お笑いタレント古坂大魔王（52）が、2日深夜放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」（土曜深夜1・26）に出演し、「くりぃむしちゅー」上田晋也（55）と草野球のエピソードについて語った。同番組をきっかけに、08年に上田が結成した草野球チーム「上田義塾」について、存続すべきかどうかを、裁判形式でジャッジする企画。上田と交流の深い「アンタッチャブル」柴田英嗣は、上田が試合をブッキングした後、慌てて出場メンバーや