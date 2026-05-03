第173回天皇賞・春で優勝したクロワデュノール。鼻差2着はヴェルテンベルク（15）＝京都競馬場第173回天皇賞・春（3日・京都11R3200メートル芝15頭、G1）昨年の日本ダービーを制した1番人気のクロワデュノール（北村友一騎乗）が3分13秒7で優勝し、G1で4勝目で重賞6勝目を飾った。1着賞金は3億円。鼻差の2着は12番人気のヴェルテンベルク、さらに半馬身差の3着は2番人気のアドマイヤテラだった。第173回天皇賞・春で優勝したク