◇ラグビーリーグワン第１７節横浜―相模原（３日、秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン（ＲＳ）１０位の横浜は、同１１位の相模原に３１―２２で勝利。勝ち点を３０に伸ばし、下位２チームによる入れ替え戦を回避することが決まった。勝ち点１９の相模原は、勝てば入れ替え戦圏脱出の可能性もあったが、横浜との直接対決に敗れて１１位以下となった。先制は横浜。前半２分、キックオフから敵陣に蹴ったボールを再獲得し