カージナルスがドジャースを迎え撃っているセントルイスのブッシュ・スタジアムの周辺で車上荒らしが多発し、地元警察が注意を呼び掛けている。２日（日本時間３日）の試合は主砲ウオーカーの２ランなどで３―２と接戦をモノにし、３連戦はカージナルスの連勝。大物食いでブッシュ・スタジアムは狂喜に包まれているが、一方で街に不届き者が横行している。地元メディア「ファースト・アラート４」のニュースキャスターは「にぎ