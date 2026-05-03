ボートレースからつの「ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会会長賞ＧＷ唐津特選」は３日、予選３日目が行われた。今節はスロー、ダッシュ問わず活発なレースぶりが光っているのが武富智亮（３７＝佐賀）だ。２勝、オール３連対にまとめて得点率は８・４０、９位につける。「すごく出てるという感じではないけど、レース足とかターンの感じはいい。スリットでも余裕がある。気になるところもない。伸びに寄せるとかはせずに、もうこの近辺で