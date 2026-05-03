関東学生陸上競技連盟は３日、全日本大学駅伝（１１月１日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）の関東選考会（５月４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）に出場する２０校の出場メンバーを発表した。各校２選手ずつ４組の１万メートルのレースを行い、全８選手の合計タイムの上位７校が本戦出場権を獲得する。今年１月の第１０２回箱根駅伝７位の城西大、同１０位の日大の