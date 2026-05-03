【モデルプレス＝2026/05/03】YouTuber・さくらが5月2日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿のプライベートショットを公開した。【写真】20歳美人YouTuber「可愛さ増してる」透明感溢れる新ヘア◆さくら、ノースリコーデで美肌輝く4月26日の投稿でハイトーンカラーにヘアチェンジしたことを報告していたさくらは、「さっそく色落ちしてキタァ 明るくて可愛い」とつづり、公園のベンチに座るプライベートショットを投稿。黒の