鹿児島県の西之表市できょう3日午後、火事があり、住宅1棟が全焼しました。 種子島警察署によりますと、3日午後1時ごろ、西之表市安城で「黒煙が上がっている」と、近くの住民から110番通報がありました。 火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、この火事で、農業・日髙浩一さん(71)の木造平屋の住宅1棟が全焼しました。 日髙さんは1人暮らしで、出火当時、外出中でけが人はいませんでした。 警察と消