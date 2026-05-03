明日4日の北海道付近には、上空に寒気が流れ込み、日本海側北部やオホーツク海側では雪が降るでしょう。明日正午からの24時間に降る雪の量は、多い所で20センチです。平地でも雪が降り、積雪状態となるおそれがあるため、路面状況の変化に十分注意して下さい。明後日5日には全道的に天気は回復しますが、風が強まるでしょう。連休最終日の6日は広く行楽日和となりそうです。4日は全道的に雨で、日本海側北部やオホーツク海側では雪