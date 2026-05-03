今年で放送開始から80周年となる「NHKのど自慢」。1946年1月の番組スタートから今日まで、前編に続いて知られざる秘話を発掘する（文中敬称略、年齢は大会出場当時、前後編の後編）。【写真を見る】意外な大物が…みんな「NHKのど自慢」出場経験者！美空、島倉の落選の理由予選、及び本選出場へのコツも記しておきたい。まず参加希望の往復葉書に、歌唱曲目とその選定理由を書くのだが、その際、当日のゲスト（※参加者募集の