ヴィヴァルディの「四季」といえば、「世界でもっとも多くレコード・CDが売れたバロック音楽」といわれている。その「四季」誕生のルーツに迫る映画「ヴィヴァルディと私」（ダミアーノ・ミキエレット監督、2025、伊仏合作）が公開される（原題“Primavera”＝春）。なかなかユニークな映画で、監督にもインタビューできたので、あわせてご紹介したい。その前に――いまでこそ誰でも知っている合奏協奏曲「四季」だが、実は