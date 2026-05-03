◇ファーム・リーグ交流戦オリックス0―0ロッテ（2026年5月3日杉本商事バファローズスタジアム舞洲）右肘のじん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）からの復帰を目指すオリックスの育成選手、宇田川優希投手（27）が3日、手術後初めて公式戦に登板した。背番号「121」の宇田川は0―0の3回に2番手でマウンドへ。先頭・高部を151キロの直球で左飛、上田をフォークで見逃し三振に仕留め、最後は岡をこの日最速の155キロで