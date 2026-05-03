◇春季高校野球神奈川県大会決勝横浜8―3横浜創学館（2026年5月3日横浜スタジアム）春季神奈川県大会の決勝が行われ、横浜が8―3で横浜創世学館を下し、2年連続15度目の優勝を決めた。今秋ドラフト候補の池田聖摩内野手（3年）は「3番・遊撃手」で出場し、1安打3四球2得点。さらに9回2死から救援登板し、一邪飛に仕留めて二刀流の活躍を見せた。ラスト1アウトで「村田スペシャル」がさく裂だ。遊撃手を守っていた池田