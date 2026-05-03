【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第14節】(ゴースタ)金沢 0-1(前半0-1)富山<得点者>[富]亀田歩夢(17分)<警告>[金]杉浦恭平(70分)、パトリック(77分)、西谷優希(83分)[富]深澤壯太(16分)、チョン・ウヨン(42分)、吉平翼(90分+1)観衆:5,375人主審:高崎航地