【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第14節】(ミクスタ)北九州 2-1(前半2-1)大分<得点者>[北]河辺駿太郎(19分)、吉原楓人(41分)[大]木許太賀(36分)<警告>[北]渡邉颯太(67分)[大]戸根一誓(3分)、木許太賀(32分)、三竿雄斗(84分)観衆:8,801人主審:福島孝一郎