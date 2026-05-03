【J1百年構想リーグ EAST第14節】(味スタ)東京V 1-0(前半0-0)柏<得点者>[東]新井悠太(90分)<警告>[東]染野唯月(73分)主審:須谷雄三├東京Vが破竹の4連勝!! 前節“インアウト”MF新井悠太が劇的決勝弾、柏は“450分間1得点”で泥沼5連敗└前節“インアウト”からの奮起…城福監督の言葉に応えた東京V新井悠太が劇的決勝弾「存分にやるだけだった」