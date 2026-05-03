[5.3 J1百年構想第14節 東京V 1-0 柏 味スタ]J1百年構想リーグEASTは3日、第14節を各地で行い、東京ヴェルディが柏レイソルを1-0で破った。後半45分に前節“インアウト”(途中出場途中交代)のMF新井悠太が劇的な決勝ゴール。PK戦勝利を含む4連勝を果たした。互いに前節から中3日での連戦。3日後にも次節を控えているという中、対照的なメンバー編成となった。ホームの東京Vは先発1人の変更にとどめ、負傷したMF吉田泰授に代わ