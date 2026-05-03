[5.3 J2・J3百年構想第14節 福島 1-2 大宮 とうスタ]J2・J3百年構想リーグEAST-Bは3日に第14節を行った。9位・福島ユナイテッドFCと6位・RB大宮アルディージャが対戦し、大宮が2-1で勝利した。福島はFW三浦知良がベンチ入りも、3試合ぶりの出場とはならなかった。連戦を戦う両チームはそれぞれメンバーを入れ替える。大宮は全員を変更し、大宮U18から2月にプロ契約を結んだ高校3年生DF木寺優直がプロデビューを飾った。木寺