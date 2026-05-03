[5.3 J1百年構想リーグ WEST第14節](ピースタ)※17:00開始主審:小屋幸栄<出場メンバー>[V・ファーレン長崎]先発GK 1 後藤雅明DF 4 エドゥアルドDF 22 翁長聖DF 29 新井一耀MF 3 関口正大MF 5 山口蛍MF 23 米田隼也MF 24 山田陸MF 34 松本天夢MF 41 長谷川元希FW 9 チアゴ・サンタナ控えGK 13 波多野豪DF 17 高畑奎汰DF 48 照山颯人MF 10 マテウス・ジェズスMF 21 ディエゴ・ピトゥカMF 33 笠柳翼FW 8 岩崎悠人FW 11 ノーマン