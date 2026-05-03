男子ゴルフの第66回中日クラウンズは最終日を迎え、堀川未来夢が逆転で初優勝を飾りました。 【写真を見る】堀川未来夢が逆転で“初王冠” 第66回中日クラウンズ 最年少記録更新の加藤金次郎（15）は35位タイ 首位と3打差の4位タイでスタートした堀川未来夢。 序盤から順調にスコアを伸ばすと、10番から3連続バーディーを奪います。 3日は7バーディーノーボギーの63で回り、通算16